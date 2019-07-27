عبدالله القرني ( الرياض ) @abs912
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله البصيري لـ «عكاظ»، أن المواطنين السعوديين في الفلبين لم يتعرضوا ولله الحمد لأي أَذًى جراء الزلزال الذي ضرب شمال الفلبين، كما أن السفارة لم تتلق أي بلاغ من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن السفارة كونت فريق عمل على مدار 24 ساعة لمتابعة وتلقى اَي اتصال.
وأضاف السفير، أن هناك اتصال ومتابعة مع الجهات المختصة في الفلبين.
#عاجل | السفارة في #مانيلا: زلزال شمال #الفلبين لم يصب أي سعودي بمكروه #عكاظ #السعودية https://t.co/36A4iH2T20— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) July 27, 2019