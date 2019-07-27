كما لفتت القنصلية انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج بعدم التواجد في المناطق التالية ( ادميرالتي - سنترال - تشونج وان ) غداً الأحد 28 يوليو نظراً لإعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات في تلك المناطق .

نبهت القنصلية السعودية في هونج كونج، اليوم السبت عبر حسابها على موقع «تويتر»، المواطنين بعدم التوجه الى مدينة «يونج لونج». وقالت في تغريدتها: «تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه الى مدينة (يونج لونج) نظرًا لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرة في تلك المنطقة بعد ظهر اليوم السبت 27 يوليو».