لا شيء يوازي التحايل الإيراني على الواقع واللعب بالمواقف والدفع بالأمور إلى نقطة الصفر سوى الموقف التركي الذي يكرسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والجميع يعرف بأن كل الدعم اللوجستي الذي قدم لـ«داعش» وباقي التنظيمات الإرهابية في العراق وسورية كان يأتي من تركيا، وأن الشعارات البراقة أثناء اختراق الشمال السوري كانت حماية الأكراد من الدواعش.ولكن بعد أن انتهت تلك المرحلة وحققت للنظام التركي موطئ قدم في التراب السوري، هاهو الرئيس أردوغان يغير لهجته تماما، حيث يقول «أولئك الذين يضعون ثقتهم في القوى الأجنبية في المنطقة سيوضعون تحت الأرض.. سنجد حلا دائما للإرهاب»، في إشارة واضحة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تنسق مع القوات الأمريكية في المنطقة.هذه التصريحات وسواها ما هي إلا إشارة صريحة بأن تركيا تريد أن تلعب بالورقة السورية في ظل ارتباك الأوضاع في المنطقة، وكلما توترت علاقتها مع واشنطن اتجهت شرقا باتجاه طهران نكاية في الموقف الأمريكي وتوتيرا للأوضاع في المنطقة.هذه اللعبة لن تجدي على المدى الطويل، وصبر العالم وليس صبر أنقرة هو الذي نفد، والمؤشرات كلها تقول إن هذا الوضع لن يستمر طويلا وسوف تحسم الأوضاع لمصلحة الاستقرار والأنظمة الرشيدة الداعية للسلام.