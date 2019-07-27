أكد مصدر في تحالف دعم الشرعية في اليمن أن المليشيا الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات، والخسائر البشرية والمادية، وهو ما يجعلها تلجأ لاختلاق الأكاذيب وتحقيق الانتصارات الوهمية عبر وسائلها الإعلامية.وسخر المصدر من ادعاءات المليشيا عبر وسائل إعلامها إسقاطها طائرة بدون طيار تابعة للتحالف، مؤكدا أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة، إنما تضاف لسجل الأكاذيب والافتراءات التي تستخدمها المليشيا في محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها.وأكد المصدر أن المليشيا الحوثية دأبت على استخدام وسائل الإعلام لتحقيق الانتصارات الوهمية بعد تكبدها خسائر كبيرة بشرية ومادية، وأدركت أن نهايتها باتت وشيكة، مشيرا إلى أن المليشيا استخدمت صوراً قديمة في ادعاءاتها لتعزيز فبركات إسقاط طائرة تابعة للتحالف.وأشار المصدر إلى أن تاريخ المليشيا مليء بالأكاذيب والافتراءات المفضوحة للشعب اليمني وللعالم، وأن ادعاءاتها المستمرة منذ انطلاق عاصفة الحزم باتت محل سخرية لكل مهتم بالشأن اليمني.صرح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح أمس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان، مؤكداً أن كل محاولات المليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل.