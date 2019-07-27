أكدت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم حتى نهاية أمس الأول (الخميس)، بلغ 859220 حاجا. وأوضحت مديرية الجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 820091 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 28780 حاجاً، وعبر البحر 10349 حاجاً، وذلك بزيادة 82406 حجاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 11%.من جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس 528576 حاجا، وفقا للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.وبينت الإحصائية أن 351889 حاجا غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام.في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 176660 حاجاً.