أعلنت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، نتائج القبول للوظائف الموسمية النسائية لعام 1440هـ، إذ بلغ عدد المقبولات 349 مؤهلات علميا، ويمتلكن الخبرات لخدمة ضيوف الرحمن.ووزعت المقبولات على لجان الاستقبال والمغادرة، الإسكان، التفويج والمشاعر، الوعي الصحي، إدارة النفايات، لجنة الرعاية الإنسانية، لجنة الإعلام، لجنة الخدمة الاجتماعية.وأوضحت عضوة مجلس الإدارة المطوفة الدكتورة حنان عنقاوي، أن المؤسسة نظمت ورشة عمل تحت عنوان (المرأة شريكة النجاح)، حيث تم من خلالها استطلاع آراء عدد كبير من المطوفات العاملات في خدمة الحجاج خلال السنوات الماضية.