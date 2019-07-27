بحثت ورشة عمل نظمتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمشاركة عدد من الجهات الحيوية والشركات من قطاع النقل أبرز التحديات والتهديدات السيبرانية وآليات التعامل معها وطرق الوقاية منها، ورفع جاهزية الجهات للاستعداد بشكل أفضل لهذه التهديدات، إضافة إلى الفرص التي ستسهم في رفع أداء الجهات في قطاع النقل لتعزيز التكامل الأمني مع جميع الجهات.واستعرض المشاركون في الورشة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التهديدات السيبرانية ذات العلاقة بالمملكة، ومبادرات التدريب التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني؛ علاوة على إقامة ورشة عمل متخصصة عن الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.وتأتي إقامة ورشة العمل ضمن جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز التكامل والتعاون والشراكة مع كافة الجهات والقطاعات الوطنية والحيوية التي تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع مستوى الوعي والجاهزية ومشاركة المعلومات في مجال الحماية من التهديدات السيبرانية على المستوى الوطني.