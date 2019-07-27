تواصلت فعاليات وبرامج مهرجان «الجوف حلوة 1440هـ»، الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف، إذ أشعل نجم الأمسية الثالثة من أماسي ليالي المهرجان المنشد الشاب أسامة القاضي مسرح الفعاليات بحضور جمع غفير من الحضور.وأطلق النجم الشاب العنان لحنجرته، وصدح بأجمل الشيلات الطربية والحماسية متوجا حضوره المميز، وأداءه المتألق، الذي ظهر بتفاعل الجمهور وسط عاصفة من الهتاف والتشجيع.واستمرت فعاليات مسرح الطفل، الذي شهد حضورا مميزا من الأطفال وذويهم، بتقديم العديد من الفقرات الترفيهية والألعاب الحركية، بمشاركة الشخصيات الكرتونية. وقدمت فرقة نجوم الجوف الاستعراضية مجموعة من الوصلات الاستعراضية، والفقرات التمثيلية على أنغام الشيلات الوطنية.