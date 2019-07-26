تمكن فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمحافظة بيشة من إنهاء معاناة مزارع كان يعاني من تجمع صديد في منطقة الرقبة وكذلك ضغط على الحبل الشوكي.حيث أوضح استشاري جراحة العظام وجراحة العمود الفقري الدكتور صالح آل خبتي، أن أغلب الحالات تنتهي بشلل رباعي، وذلك بسبب موقعها الحساس، مضيفا أنه إذ لم يكن الجراح متمكن قد يسبب للمريض بعض المضاعفات .وأضاف الخبتي، أن نجاح العمليات يعتمد على التشخيص والتدخل السريع وبفضل الله تمكن الفريق الطبي بنجاح في عملية المزارع.