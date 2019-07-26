سياف الشهراني (بيشة) @sayaf9854تمكن فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمحافظة بيشة من إنهاء معاناة مزارع كان يعاني من تجمع صديد في منطقة الرقبة وكذلك ضغط على الحبل الشوكي.
حيث أوضح استشاري جراحة العظام وجراحة العمود الفقري الدكتور صالح آل خبتي، أن أغلب الحالات تنتهي بشلل رباعي، وذلك بسبب موقعها الحساس، مضيفا أنه إذ لم يكن الجراح متمكن قد يسبب للمريض بعض المضاعفات .
وأضاف الخبتي، أن نجاح العمليات يعتمد على التشخيص والتدخل السريع وبفضل الله تمكن الفريق الطبي بنجاح في عملية المزارع.