لفظ الصيني «صن جانك» أنفاسه خلال بث مباشر على قناته «يوتيوب»، بعد تناوله حشرات سامة كنوع من التحدي، وعثرت السلطات على الرجل (35 عاماً) متوفيا في شقته فور انتشار مقطع الفيديو على موقع «دو يو» الصيني لبث الفيديوهات. وقالت تقارير صينية إن الرجل الذي اشتهر بنشر الفيديوهات على الإنترنت ظهر في البث المباشر أثناء تناوله ديدانا وسحالي، وفق موقع صحيفة «مترو» البريطانية. وحين وصلت قوات الشرطة إلى منزله وجدوا الكمبيوتر الخاص به لا يزال يبث مباشرة منذ أيام، حتى بعد وفاة صن، ما أثار هلعا بين سكان المنزل الذي يضم شقته في مقاطعة أونهوي الصينية. وخلال التحقيقات أكد متابعون أن صن بدأ تحديا خاصا يأكل خلاصة الحشرات السامة والغريبة أمام جمهوره على «يوتيوب» طمعا في زيادة متابعيه، الذين وصل عددهم أخيرا إلى 15 ألف متابع منذ بدء التحدي الغريب.