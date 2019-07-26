ذبح موظف مصري زوجته، إلا أنه فشل في قتل ابنته الرضيعة حين حاول إلقائها من شرفة المنزل بالطابق الرابع، إذ تجمع الأهالي وناشدوه ألا يفعل. وفي التفاصيل، تلقت قوات أمن القليوبية شمال القاهرة بلاغا من أحد سكان مدينة بنها بإقدام موظف بضرب زوجته بسكين في رقبتها، إثر مشاجرة اندلعت بينهما بسبب إدمانه على المخدرات، وكشفت التحريات أن المتهم دائم التعدي على زوجته، وحاول قتلها بسكين هي ووالدتها في رمضان الماضي وأنقذها الجيران، كما حاول قتل ابنته الرضيعة بإلقائها من شرفة الشقة، لكن الأهالي أنقذوها. وقبضت قوات الأمن على الجاني لإخضاعه للتحقيقات. يذكر أن عددا من محافظات مصر شهدت خلال الأسابيع الماضية عدة جرائم أسرية بشعة، تنوعت بين أب يقتل زوجته وأبناءه، وأم تقتل أطفالها، وأب يقتل والده وشقيقه، وآخرها مدرس الفيوم الذي قتل زوجته وأولاده الأربعة بتهشيم رؤوسهم بالساطور قبل أسبوع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الدافعة لهذه الجرائم.