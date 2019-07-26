أخضع إقليم جاوة الشرقية 100 شرطي من أصحاب الوزن الزائد لبرنامج «دايت» قاس يشمل التمارين الرياضية والسباحة والركض بعدما أبلغتهم السلطات بأن رجال شرطة الإقليم بدناء أكثر مما ينبغي، ما يعوقهم عن أداء مهامهم الوظيفية. وقال متحدث الشرطة في الإقليم فرانس مانجيرا إن الشرطيين سيخضعون لبرنامج تدريبي مكثف يستمر شهرا على يد خبراء في التغذية والطب، مؤكدا أن الأفراد المختارين ليسوا من أصحاب الوزن المثالي، إذ يستوجب على رجل الشرطة أن يكون وزنه يساوي طوله بالسنتيمترات ناقص 110. وشهدت إندونيسيا ارتفاعا في عدد البدناء خلال السنوات القليلة الماضية وقدرت منظمة الصحة العالمية عام 2018 أن 28% على الأقل من تعداد سكانها البالغ 250 مليون نسمة يعانون من البدانة. وذكرت وسائل إعلام أن مسحاً أُجري عام 2018 على 300 ألف أسرة اكتشف وجود بدين واحد تقريبا بين كل 4 بالغين في البلاد. وعزا المسح هذه النتيجة إلى اتباع أسلوب حياة خال من الحركة مع نظام غذائي غني بالزيوت والسكريات.