غادر معسكر الفريق الشبابي كل من اللاعب حسن الراهب، والمحترف البرازيلي صوماليا، وذلك بعد تعرض الأول لتمدد في عضلة الفخذ من الدرجة الثانية، وتعرض صوماليا لتمزق في عضلة السمانة من الدرجة الأولى، فضل على إثرهما الجهاز الفني والطبي عودتهما واستكمال علاجهما في الرياض، كما شهد معسكر بوابة الشرق التحاق المحترفين الرومانيين بوديسكو وفاريال جامان.ميدانياً واصل الفريق الشبابي اليوم (الجمعة) تدريباته ضمن معسكر بوابة الشرق الذي يقام في ألمانيا، وذلك تحت قيادة المدير الفني السيد خورخي ألميرون. وبدأ المران بتدريبات لياقية بإشراف مدرب اللياقة السيد دييغو أوسي، قبل أن يقسم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين طبق كل منهما جملا تكتيكية. وسيخوض الفريق الشبابي غداً (السبت) مباراته الودية الثالثة أمام فريق غواهيد ايغلز الهولندي، وذلك على ملعب الأخير في مدينة ديفينتر (شرق هولندا).