أعلنت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، أمس (الخميس) عودتها لتقديم برنامجها «صبابا»، بعد غدٍ الأحد، بعد انقطاع دام أكثر من شهر، وشاركت عبر حسابها في «إنستغرام» بصورة علقت عليها: «مش مصدقة إني راجعة شغلي، صحيح من غير أذنين ونصف أنف.. لكن ألف حمد وشكر لله». وكانت ريهام سعيد، كشفت (الأربعاء) شفاءها بفضل «معجزة حقيقية»، حسبما أخبرها الأطباء المعالجون. وكتبت على صورتها «الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية وبيقولي دي معجزة.. والمعجزة دي حصلت بدعائكم». وكانت ريهام نشرت صورة مطلع يوليو الجاري، بعد أنباء خضوعها لعملية جراحية في وجهها إثر إصابتها ببكتيريا مميتة في منطقة الوجه، فيما أكد مصدر مقرب منها أنها وضعت على أجهزة داخل المستشفى لمدة أسبوعين، لمنع انتشار البكتيريا في الدم ووصولها إلى المخ ما يهددها بالوفاة.