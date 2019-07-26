STEM

STEM

افتتح مدير عام تعليم جدة المكلف صديق خوجة، مساء أمس الأول، المعرض الختامي لمبادرة دعم المشاريع العلمية لطلاب تعليم جدة، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بجدة ممثلة بإدارة الموهوبين، بالشراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك في مقر «إثراء» الموهوبين بمجمع مدارس الثغر بالخالدية، فيما رعى بعد ذلك حفل تكريم الطلاب المجتازين للمستويات العلمية ضمن برنامج أكاديمية «» الصيفية في مقر مركز جدة العلمي، بحضور مساعد مدير عام المراكز العلمية ومراكز «» حسين الحارثي، ومدير مركز جدة العلمي عماد بن حمد، ومشرفي المركز وأولياء أمور الطلبة المكرمين.وفي حفل المعرض الختامي لمبادرة دعم المشاريع العلمية الطلابية، اطلع خوجة على أركان المعرض الذي ضم 25 مشروعاً طلابي من ابتكارات الموهوبين، شملت مشاريع نوعية مبتكرة تناولت مختلف المجالات العلمية، وناقش الطلاب حول منهجية مشاريعهم وما توصلوا إليه من نتائج وتوصيات خلال البحث والتطبيق العملي في المعامل، ليُكرِّم بعد الجولة المشاريع الطلابية الفائزة بحضور مدير إدارة الموهوبين الدكتور خالد الرابغي، ومشرفي المبادرة وأولياء أمور الطلاب.وأشاد خوجة في كلمة وجهها للمُكرَّمين بما شاهده من منهجية علمية عالية طبقها الطلاب في مشاريعهم، ودقة معايير التقييم لتلك المشاريع من قِبل اللجان المشرفة على التقييم، مؤكدا أن هؤلاء الطلاب هم نواة لعلماء المستقبل، وينتظرهم مستقبل واعد ومشرق في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من اهتمام وعناية بالتعليم والمواهب الطلابية المختلفة.