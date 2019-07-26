استقبل منفذ البطحاء الحدودي الرابط بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، أولى قوافل الحجاج القادمين من جهورية روسيا الاتحادية، وكان في استقبالهم رئيس مركز البطحاء، ومدير الجمرك، ومدير جوازات المنفذ، وعدد من منسوبي وزارة الحج والعمرة.ويتواصل توافد الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية للمملكة، في ظل حزمة من الخدمات التي تُقدَّم عند وصولهم بإشراف كوادر مؤهلة تتولى إنهاء إجراءات الدخول باستخدام التقنية الحديثة.كما تشارك عدد من الجهات غير الربحية في تقديم الخدمات، حيث تُسهم جمعية هدية الحاج والمعتمر بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وإدارات المنافذ بتقديم هدية تذكارية لجموع الحجاج، تساعد على تيسير أداء الفريضة لما تشمله من محتويات مبتكرة وعصرية.