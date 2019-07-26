باشرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية عند الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم (الجمعة)، إخماد حريق في سوق الأعلاف بمدينة الدمام.وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية النقيب سعد بن ناصر الرياعي، أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغاً مفاده اندلاع حريق في سوق الأعلاف بمدينة الدمام.وأضاف: «انتقلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق الذي انحصر في مجموعة أعلاف على مساحة تقديرية ٨٠٠٠م٢، حيث تمكنت الفرق من محاصرته ومنع انتشاره»؛ مؤكداً أن أضراره اقتصرت على الماديات دون إصابات بشرية.