استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، نخبة من الإعلاميين، مشيداً بالتغطية الإعلامية التي قاموا بها لاستقبال الحجاج العراقيين القادمين من جديدة عرعر الحدودي، وإبراز الصورة الحقيقية عن مدى العناية والدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق من قِبل المسؤولين والإعلاميين والمواطنين لخدمة ورعاية الحجاج.وطالب الأمير فيصل بن خالد الإعلام بالتعريف بمكانة المملكة السياسية والاقتصادية وتوجهاتها الاستراتيجية وفق رؤية ٢٠٣٠، عبر المصداقية في نقل الأحداث والأخبار من مصادرها الرسمية، مشدداً على أهمية النقد البناء القائم على الفهم العميق وفق القواعد المهنية الإعلامية.وكانت «عكاظ» في مقدمة مستقبلي الحجاج العراقيين القادميين عبر منفذ جديدة عرعر، والذين أشادوا بالخدمات المُقدَّمة من حكومة خادم الحرميين الشريفين، معبرين عن سعادتهم بتسهيل وصولهم إلى بيت الله الحرام، غير مستغربين ذلك على أولياء الأمر في هذه البلاد الطاهرة.ويقوم ٥٠٠ متطوعاً ومتطوعة على خدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة العراق في مدينة الحجاج بجديدة عرعر، كما تطوع ٣٢٠ طالباً وطالبة لخدمة الحجاج من جامعة الحدود الشمالية، وشاركت العديد من الجهات الحكومية منها الدفاع المدني، والهلال الأحمر، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الإسلامية، وإمارة الحدود الشمالية، وجامعة الحدود الشمالية، في الاستقبال والضيافة وتقديم الكراسي المتحركة لكبار السن، وتوزيع المظلات وأكياس حفظ الحرارة، وتقديم وجبات الطعام والمياه، واصطحاب الحجيج إلى خدمات القافلة الطبية لقياس العلامات الحيوية، وتقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية حول أداء فريضة الحج.كما تواجدت وحدة صحية لتقديم المساعدة في حالات الإعياء، والتأكد من حصول الحجاج على التطعيمات اللازمة، وتوفير اللقاحات والتأكد من خلو الحجاج من الأمراض المعدية من خلال عرضهم على مركز المراقبة الوبائية في المنفذ، كما توفرت العيادات المتنقلة ومستشفى موسمي بسعة ٥٠ سريراً، بالإضافة إلى توزيع المواد التوعوية.ويجتاز الحجاج بعد ذلك المنطقة الحدودية بعد الحصول على فسح وزارة الصحة، كما يُقدِّم الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر العديد من الخدمات تشمل الفحوصات الأولية وتوزيع الصناديق الإسعافية، فضلاً عن وجود مركز إسعافي لاستقبال الحالات الطارئة مزود بالعديد من السيارات الإسعافية، وركن توعوي تثقيفي وصحي لتوعية الحجيج، فيما توزع الشؤون الإسلامية العديد من المطبوعات والكتيبات المتضمنة لصفة أداء الحج والعمرة، كما وفرت ذلك عبر تطبيق إلكتروني بالإضافة لرقم مجاني لفتاوي الحج.