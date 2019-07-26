تشهد المشاعر المقدسة جولات ميدانية لمسؤولين من كافة القطاعات ذات العلاقة بخدمات ضيوف الرحمن، للوقوف على الاستعدادات لتقديم أفضل الخدمات لتيسير أداء الركن الخامس، حيث تحولت مناطق المشاعر إلى مدن عصرية تضم أرقى المستشفيات والمراكز الصحية المؤهلة لإجراء عمليات القلب المفتوح وغيرها بكوادر طبية سعودية، وسط منظومة أمنية متكاملة تضم أحدث التقنيات.من جانبها، تقوم وزارة التجارة والبلديات بمتابعة المطاعم ومراقبة الأسعار، ومسالخ الهدي والأضاحي، ومكافحة الغش التجاري، فيما تُقدِّم هيئة الهلال الأحمر خدماتها على مدار الساعة.كما تُقدِّم وزارة الحج والعمرة خدماتها من خلال مؤسسات الطوفة والمكاتب الميدانية، في ظل جهود وزارة الشؤون الإسلامية لتهيئة مسجد نمرة، بينما تقوم وزارة النقل بتنظيم عملية نقل الحجاج بقطار الحرمين وقطار المشاعر المقدسة إلي جانب الحافلات، فضلاً عن دور النقابة العامة للسيارات في تنظيم نقل الحجاج عبر حافلات مطورة لشركات نقل ضيوف الرحمن في النفرة من عرفات إلي مزدلفة ثم منى، حيث يعمل بها أكثر من 2000 شاباً وثلاثة وعشرين ألف سائق وفني، إلى جانب دور طيران الأمن في متابعة سير المركبات والإرشاد عن مواقع الازدحام.