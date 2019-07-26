شهد ملتقى التوظيف في قطاع المطاعم والمقاهي الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل الأسبوع الماضي، وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية، وجمعية المطاعم والمقاهي، توافد العديد من طالبي الوظائف، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات المستثمرة في القطاع والتي قامت بطرح 1400 وظيفة، 20 في المئة منها إدارية، و80 في المئة وظائف داخل المطاعم والمقاهي.وبلغ عدد المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط المقابلات 663 باحثا عن عمل من الجنسين، رغم الإعلان عن الوظائف في كافة منصات وزارة العمل و«هدف» ومنصات التواصل الاجتماعي للمطاعم والمقاهي، وكافة وسائل الإعلام.وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة المهندس منصور الشثري، أن ملتقى التوظيف لقطاع المطاعم والمقاهي يهدف إلى الاستفادة من فرص التوظيف المختلفة التي تتوافر بقطاع المطاعم والمقاهي.وأشاد الشثري بالنتائج الإيجابية التي حققها الملتقى، منوهاً بالدور الإيجابي لشركات القطاع في توفير فرص توظيف للباحثين والباحثات عن العمل وتجاوبها مع الدعوة للمشاركة في الملتقى، مما يؤكد الرغبة الجادة لدى منشآت القطاع الخاص في دفع عملية التوطين و إنجاحها.