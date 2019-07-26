أكد رئيس المجلس البلدي بمدينة حائل عايد العديم، أن من مهام المجلس رصد الملاحظ سواء عن طريق اللجان أو ما يقدمه المواطنين عبر قنوات المجلس، مشيراً إلى أن معالجة ذلك تكون بالتنسيق مع الأمانة ووضع خطط وبرامج للمعالجة ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع.وأشار العديم إلى قرارات وتوصيات للمجلس من شأنها الرقي بالخدمات سيتم تنفيذها قريباً، مؤكداً أن أبواب المجلس البلدي مفتوحة للجميع.وأضاف: «انتقاد العمل يجب أن يكون عبر القنوات الرسمية، وتوجد آليات وأنظمة تحكم علاقة المجلس البلدي بالعمل التنفيذي للأمانة».وتابع: «ما تم تداوله بمواقع التواصل كان يخص جانبين هما الحدائق والشوارع، والمجلس قام برصد مشاكل الحدائق والمنتزهات في شهر جمادى الأول من العام الجاري، ورصد الشوارع التي لم تتم سفلتتها أو بها حُفر ومناهيل أو تحتاج إعادة سفلته، وعقد اجتماعات مع الإدارات المعنية في الأمانة والبلديات الفرعية، وقامت لجان المجلس بجولات لمتابعة ما تم في المحاضر، وطلب المجلس لقاء مع الأمين وتم الاتفاق على عقد اجتماعات تنفيذية».وذكر رئيس المجلس البلدي، أن بداية الاجتماعات مع الأمين كانت في السادس عشر من شهر شوال، وتم استعراض مشاكل الحدائق ووضع خطط للعمل.وأشار إلى أنه جرى العمل في المرحلة الأولى التي تنتهي بتاريخ ٩/ ٨ / ٢٠١٩، على أن تبدأ المرحلة الثانية وفقاً لتواريخ يتم نشرها عبر حساب المتحدث الرسمي للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».وبيّن العديم أنه جرى عقد اجتماع مع الأمين تناول الطرق والمسلخ الجنوبي، وتم الاتفاق على آلية التنفيذ بتاريخ الثامن من شهر ذي القعدة من العام الجاري.