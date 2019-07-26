رفع موسم الطائف شعار «سافر إلى 11 دولة في يوم»، وذلك بعد انتهاء الاستعدادات الكاملة لـ«سوق عكاظ» ضمن فعاليات «موسم الطائف».ويحتضن السوق 11 جناحاً للدول العربية إضافة إلى المملكة، بينها الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب، حيث يستمتع الزوار من خلال هذه الأجنحة بجولات على عواصم الدول العربية يطلعون فيها على تاريخها وثقافتها وأسواقها ومنتوجاتها الفريدة، وأجواء المطاعم والمقاهي في تلك الدول.ورصدت «عكاظ» انتهاء الاستعدادات لتجهيز 11 محطة تفاعلية ستثري الزوار، وستشارك المملكة بأكبر الأجنحة على مساحة تصل إلى 6 ألآف متر مربع، وتضم بين جنباتها ما يعكس التنوع الثقافي لكافة مناطق المملكة، بالإضافة إلى منصة للعروض، ومتحف، ومعرض للفنون، ومكتبة، وساحة ثقافية مفتوحة، وقاعات لورش العمل، ومجموعة كبيرة من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.وتتنوع مكونات الأجنحة العربية لإبراز الجانب الثقافي والحضاري لكل دولة والتي تنعكس عبر الطابع المعماري، وبعض المجسمات والأسواق والمحال التي تحاكي مثيالاتها في العواصم العربية، مع عرض المنتوجات المميزة في زوايا وشوارع تطابق أسواقها المعروفة، كما تشارك كل دولة بأشهر المطاعم التي تحمل بصمتها الخاصة، مثل مطاعم كشري التحرير، وشارع المعز، والنشامى، وكرم بيروت، وأرزة لبنان، والركن المغربي، والمقاهي الشهيرة مثل قهوة الفيشاوي، وأبو سنبل والمشير، وغيرها الكثير.ويُعد «حي العرب» أحد الزوايا المبتكرة هذا العام في «سوق عكاظ» الشهير الذي ينطلق من خلال «موسم الطائف» طوال شهر أغسطس، إضافة إلى العديد من الأجنحة والزوايا والفعاليات المميزة في «سوق عكاظ» التي تُقدم بطابع يُرسِّخ قيمة «مصيف العرب» مدينة الطائف تاريخياً، ويُسلِّط الأضواء على عمقها وتنوعها الثقافي، إلى جانب المواقع الرئيسية الأخرى مثل قرية ورد، ومهرجان ولي العهد للهجن، ووسادة البيد التي تستعرض مهارات المشي الجبلي في جبال الهدا والشفا.