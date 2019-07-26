قالت الدنمرك اليوم (الجمعة) إنها رحبت باقتراح من الحكومة البريطانية بتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز مضيفة، وأنها ستبحث المشاركة العسكرية فيها. وقال وزير الخارجية الدنمركي جيب كوفود في بيان «الحكومة الدنمركية تنظر بإيجابية إلى مساهمة محتملة في مثل هذه المبادرة». وتابع «ستكون هناك بصمة أوروبية قوية في المبادرة». وتسعى بريطانيا إلى حشد الدعم للمهمة في المضيق الذي يمر عبره حوالي خمس النفط العالمي، وذلك في أعقاب احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني في واقعة وصفتها لندن بأنها «قرصنة دولة».