أعلن الجيش الأمريكي أنه اعتقل 16 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية «المارينز» بتهمة الاتجار بالبشر وجرائم مخدرات.

وتم توقيف المتهمين في قاعدة كامب بندلتون في كاليفورنيا على (90 كلم شمال الحدود المكسيكية).

وقال الجيش، في بيان له أمس (الخميس)، أن عناصر المارينز الـ16 اعتقلوا بتهمة التورط في أنشطة غير قانونية مختلفة من الاتجار بالبشر إلى جرائم مخدرات، وأدت معلومات تم الحصول عليها من تحقيق سابق في الاتجار بالبشر إلى تسريع الاعتقالات.

وأضاف البيان أن ثمانية أعضاء آخرين في المارينز سيتم استجوابهم لدورهم في جرائم مخدرات مفترضة غير متصلة باعتقالات الخميس.

وقالت المتحدثة باسم المارينز كندرا موتز أن التهم «متنوعة» وليس جميع الموقوفين متهمين بالاتجار بالبشر.