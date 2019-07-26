قال مصدر في تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن المليشيا الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات وكذا الخسائر البشرية والمادية وهو ما يجعلها تلجأ لإختلاق الأكاذيب وتحقيق الانتصارات الوهمية عبر وسائلها الإعلامية.

وسخر المصدر من ادعاءات الميليشيا عبر وسائل إعلامها من اسقاطها طائرة بدون طيار تابعة للتحالف مؤكدا أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة انما تضاف لسجل الأكاذيب والافتراءات التي تستخدمها المليشيا في محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها.

وأكد المصدر ان المليشيا الحوثية دأبت على استخدام وسائل الإعلام لتحقيق الانتصارات الوهمية بعد تكبدها خسائر كبيرة بشرية ومادية، وأدركت أن نهايتها باتت وشيكة مشيرا الى أن المليشيا استخدمت صوراً قديمة في ادعاءاتها لتعزيز فبركات اسقاط طائرة تابعة للتحالف.

وأشار المصدر الى أن تاريخ المليشيا مليء بالأكاذيب والافتراءات المفضوحة للشعب اليمني وللعالم وأن ادعاءاتها المستمرة منذ انطلاق عاصفة الحزم باتت محل سخرية لكل مهتم بالشأن اليمني.