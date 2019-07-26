نظم قطاع التنمية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أمس (الخميس)، الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة، ورأس الاجتماع مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، ومساعد المدير العام لقطاع التنمية ابتسام بالحميزي، بحضور أعضاء المجلس الاستشاري والمكون من ذوي الإعاقة وأسرهم مع اختلاف الإعاقات وبنسب متكافئة بين الذكور والإناث من الشخصيات الفاعلة والايجابية في المجتمع.

ويهدف المجلس إلى بناء تصوّر مشترك مع الأشخاص من ذوي الإعاقة لتحسين حياتهم واندماجهم الاجتماعي وايصال صوت الأشخاص من ذوي الإعاقة للمسؤولين.

ونوه المقبل بدور المجلس في متابعة احتياجات ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، كما استمع إلى أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الأشخاص ذو الإعاقة بالمنطقة.

من جهتها، استعرضت مساعد المدير العام للتنمية المبادرات والمشاريع القائمة بالوزارة والتي تخدم هذ الفئة لتجنب الإزدواجية في رفع مقترح مماثل.

تلا ذلك الاستماع للمطالب وأبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى توفير مراكز متخصصة في التأهيل وجودة الخدمات بها، وتقييم فعاليات الحملات التوعوية والتثقيفية للمجتمع والتي تقدم في المناسبات الرسمية مثل اليوم العالمي للإعاقة وغيرها من المحاور المهمة التي تساهم في دمجهم وسط مجتمعهم وفي سوق العمل.

وفي نهاية الاجتماع كرم مدير عام الفرع والمساعد جميع أعضاء المجلس بشهادات تقديرية نظير مشاركتهم الفاعلة، وأصدر لهم بطاقات عضوية.

وثمن المقبل الجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد لهذه الفئة الغالية على الجميع، ووعد بأن يقدمون كل ما في وسعهم في فرع الوزارة حتى تتحقق الأهداف المرجوة.