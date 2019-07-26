كرّم المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، الأعضاء والمشاركين في نادي «مواهب البراعم» الموسمي لعام 1440 الذي أقيم بمدرسة مصعب بن عمير بالدمام، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس بالدمام، بحضور مساعده فهد الغفيلي.وأبدى الشلعان سعادته بما شاهده في هذا النادي من جهود مباركة تسير بأبنائنا على المنهج السليم الصحيح.من جانبه، أكد مدير النادي الصيفي عمر بن عبدالعزيز المخايطة أهمية العناية بالنشء والاهتمام بالشباب الذين لديهم طاقات كامنة وقدرات ساكنة تحتاج إلى تحريكها في الاتجاه الصحيح وتوجيهها التوجيه السليم لتخدم دينها ووطنها ومجتمعها وأمنها من خلال عدد من البرامج المدروسة وأنشطة متنوعة ومشوقة في بيئة تربوية آمنة.وأضاف المخايطة أن نادي مواهب البراعم استقبل 550 من البراعم طلاب المرحلة الابتدائية منذ العاشر من رمضان الماضي واستمر 10 أسابيع، وتنوعت أنشطته بين الاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية والفنية والدورات التدريبية وفق مسارات «إجازتي».