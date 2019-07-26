قلد العميد عمر بن عبيد المقذلي مدير العلاقات والإعلام المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.وهنأ العميد المقذلي الشريف بهذه الترقية، متمنيا له مزيدا من التوفيق في حياته العملية والميدانية، وأن تكون حافزا لبذل المزيد من العطاء والإخلاص في العمل.من جانبه، عبر الشريف عن سعادته بهذه الترقية وأن تكون عونا على طاعة الله، وحافزا إلى بذل المزيد من العطاء والعزم على مواصلة الجهود المخلصة لخدمة الدين ثم المليك والوطن.