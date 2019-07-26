نظم سجن أبها حفلة سمر بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون في أبها استمر ثلاث ساعات، شارك فيها عدد من الشعراء والمنشدين، الذين قدموا قصائد وطنية وحماسية، ثم قدمت فرقة التراث الجنوبي عددا من الفنون الشعبية في منطقة عسير التي تفاعل معها الحضور ومن ضمنهم النزلاء الذين كانت لهم فقرة مميزة في أداء أحد الألوان الشعبية بالمنطقة.وفي ختام الحفلة، كرمت مديرية السجون بمنطقة عسير مدير الجمعية أحمد السروي وأعضاءها والشعراء وفرقة التراث الجنوبي على مشاركتهم الفعالة، وقدمت لهم شهادات شكر وتقدير.