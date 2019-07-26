وقف العضو الذهبي عبدالرحمن الحلافي على آخر استعدادات الفريق النصراوي، وذلك في معسكره بالبرتغال فجر أمس، إذ اجتمع بالمدرب روي فيتوريا وناقشه حول أبرز احتياجاته خلال الفترة القادمة واستعداده لمباراة الوحدة الإماراتي في دور الـ(16) بدوري أبطال آسيا بعد أقل من 12 يوماً.وعقب الاجتماع أعلن الحساب الرسمي لنادي النصر انضمام فيتوريا للأعضاء الذهبيين بعد سداده لمبلغ العضوية، ليكون أول عضو غير سعودي في الأندية الرياضية بنظامها الجديد.من جهة أخرى، يختتم النصر معسكره بأوفيرا البرتغاليى بلقاء نادي باكوس دي فيريرا البرتغالي يوم 30 يوليو قبل عودته للرياض.ويعد نادي باكوس أحد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز بعد أن حصد بطل دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، وسبق لمدرب النصر الحالي أن درب النادي نفسه في موسم 2010/‏2011.وكانت أوراق فيتوريا قد تبعثرت بسبب الإصابة المفاجئة التي تعرض لها نجم الفريق النصراوي البرازيلي جوليانو، إذ يضعه في رأس قائمة اللاعبين الأساسيين الذين ينوي الاعتماد عليهم في مباراة الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا بعد أقل من أسبوعين.وتعرض اللاعب لإصابة في العضلة الخلفية خلال معسكر الفريق بالبرتغال، وستحدد مدة تعافي اللاعب، وإمكانية المشاركة في المباراة من عدمها، حيث يتجه فيتوريا للاستعانة بخدمات المغربي نورالدين امرابط أو البرازيلي بتروس في القائمة الآسيوية في حال استحالة مشاركة اللاعب بمباراة الوحدة الإماراتي.فيما تنفس المدرب الصعداء بعدما أظهر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله جاهزية بدنية ولياقية جيدة خلال مشاركته في أول مرانين للفريق وسجل سوبر هاتريك في المناورة بعد عودته من إجازاته وحل إشكاليته برفع مرتبه وتمديد عقده.وكان الفريق قد واصل تدريباته على فترتين صباحية ومسائية ركز خلالها المدرب على الجوانب اللياقية والتكتيكية لتجهيز الفريق للمنافسات.