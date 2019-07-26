صعد المننتخب السعودي مرتبة واحدة في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن شهر يوليو؛ ليحتل المركز 68 على مستوى العالم، والمركز السابع على مستوى القارة الآسيوية.وساهم عدم خوض المنتخب السعودي أي لقاء ودي حتى الآن لتقدم منتخبات آسيوية عليه، إذ احتل منتخب إيران صدارة التصنيف، رغم تراجعه 3 مراكز عالمياً، محتلاً المركز 23.ونفس الأمر بالنسبة لمنتخب اليابان الذي احتل المركز الثاني، رغم تراجعه 5 مراكز في التصنيف العالمي، محتلاً الترتيب رقم 33، وجاء في المركزين الثالث والرابع كوريا الجنوبية (37) وأستراليا (46).وشهدت المراكز الخامس والسادس والسابع، وجود 3 منتخبات عربية، وهي: قطر الذي تراجع 7 مراكز، محتلاً المركز 62 عالمياً، والإمارات الذي صعد مركزين، محتلاً المركز 65 عالمياً، والسعودية الذي ارتقى مركزا واحدا فقط، محتلاً المركز 68 عالمياً.وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة المنتخبات عالميا، بينما قفز منتخب الجزائر 28 مركزاً، بعد تتويجه باللقب الإفريقي.وصعد منتخب البرازيل للوصافة، بعد فوزه بكوبا أمريكا، فيما تراجع منتخب فرنسا للمركز الثالث، واحتفظ إنجلترا بالمركز الرابع. وفي المركز الخامس جاء منتخب أوروغواي، الذي تقدم 3 مراكز، متفوقاً على البرتغال وكرواتيا، كما قفز منتخب كولومبيا 5 مراكز كاملة، إلى المركز الثامن، فيما حل منتخبا إسبانيا والأرجنتين في المركزين التاسع والعاشر.وفي أفريقيا، صعد المنتخب السنغالي لصدارة التصنيف، بعد تأهله لنهائي كأس الأمم الأفريقية، محتلاً المركز رقم 20 عالمياً، أما بطل القارة منتخب الجزائر، فقد صعد 28 مركزاً، محتلاً المركز الرابع أفريقياً والـ40 عالمياً.أما منتخب مصر فقد صعد 9 مراكز، ليحتل المركز السادس في التصنيف الأفريقي، والـ49 عالمياً، ويعتبر منتخب الجزائر هو الأكثر تحقيقاً للنقاط هذا الشهر برصيد (117 نقطة)، وكذلك أكثر فريق قفز في المراكز (28 مركزا)، فيما يعتبر منتخب بوروندي الأكثر هبوطاً برصيد (14 مركزا).