كشف مصدر مطلع لـ«عكاظ» من داخل نادي الهلال أن مندوب نادي الهلال حضر صباح أمس الخميس إلى المحكمة العمالية بالرياض بعد الاستدعاء الذي استلمه النادي في الأسبوع الماضي من المحكمة العمالية في الرياض، لبحث مطالبات الشكوى المقدمة من أحد العاملين في الجهاز الطبي لدرجة الشباب (سوداني الجنسية).وأضاف المصدر أن مندوب نادي الهلال طلب تأجيل الجلسة إلى موعد آخر لبحث الأمر مع مسؤولي النادي لإنهاء هذه الشكوى. وتمت الموافقة على طلبه، وسيتم تحديد الموعد الجديد في الأيام القادمة. وتضمنت الشكوى مطالبات مالية برواتب متأخرة لأكثر من 25 شهرا، ومكافآت بطولات منذ عام 2013، إضافة إلى أتعاب المحامي الذي تولى تقديم الشكوى، بإجمالي يبلغ نحو 240 ألف ريال.يذكر أن هنالك شكوى أخرى في المحكمة نفسها حدد موعدها مسبقا يوم الأربعاء القادم لأحد العاملين الآخرين في الهلال (فلسطيني الجنسية)، ومن المنتظر حضور مندوب الهلال في الموعد المحدد لإنهاء هذه القضية.وكانت «عكاظ» انفردت بنشر تفاصيل شكوى العاملين في الهلال، والاستدعاء المقدم من المحكمة العمالية بالرياض للنادي في الأسبوع الماضي.