بعدما علَقَ المستخدمون في تطبيق Face App للشيخوخة المبكرة، صمم فريق مبرمجي IBM موقعا إلكترونيا يمكنه تحويل صورتك الشخصية إلى لوحة فنية كلاسيكية تعود إلى عصر النهضة. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يستخدم موقع AIPortraits.com خوارزمية دُرّبت بواسطة 45 ألف صورة كلاسيكية مختلفة، للتعرف على عدد من الأنماط المضمنة في قاعدة البيانات، وتغطي الفنانين من رامبرانت إلى تيتيان وفان غوخ، وتتيح تجسيد الوجه بالزيت أو بالألوان المائية أو بالحبر. وكشف موقع «فيرج» أن الخوارزمية لا تقوم بمجرد «الرسم» على وجهك بأسلوب جديد، إذ تستخدم ما يعرف باسم شبكة GAN لإنشاء ميزات جديدة من البداية. وباستخدام «التعلم العميق»، حمّل الباحثون اللوحات من عصر النهضة المبكرة إلى الفن المعاصر، للمساعدة في تدريب نماذج الـGAN. وبدلا من استخدام الفلترة، يرسم الذكاء الاصطناعي صورة جديدة بالكامل، استنادا إلى الصورة التي يحمّلها المستخدم على الموقع. ويقول الباحثون إن الخوارزمية «تعتمد على أسلوب ذلك العصر، وتسلط الضوء على نعومة الجبين». كما تعهدوا بعدم استخدام البيانات لأي غرض آخر، حيث يجري حذف أي صورة مرسلة «فورا» بعد الاستخدام، وفقا للمبرمجين.