بعد مرور 24 ساعة من إعلان وزارة العمل الأردنية عن توفر 8 فرص عمل «قيادية» بأحد المستشفيات السعودية، وإعلانها عن ذلك في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في تغريدة له أمس (الخميس) أن أبناء وبنات الوطن على قدر عال من الكفاءة، مشددا بقوله: «لن نسمح بأي تجاوزات تؤثر على جهود الوزارة في التوطين، ونعمل حالياً على التوسع في توظيف ذوي الكفاءات في عدد من المهن التخصصية والقيادية، ونستهدف الوظائف الأكثر ملاءمة لأبناء وبنات الوطن، والتي سنعلن عنها قريباً».وكانت وزارة العمل قد أكدت أمس الأول (الأربعاء) أن الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في السعودية، يعد مخالفا لأنظمة العمل في المملكة ويجري التحقق منه؛ وأكدت الوزارة على استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات.يأتي ذلك بعد أن أعلنت الأردن عن فرص وظيفية في أحد المستشفيات السعودية تشمل وظائف: «مدير عام، ومدير تنفيذي، ونائب مدير تنفيذي، ورئيس قسم مختبرات، ورئيس قسم أشعة، ومدير موارد ومخازن، ومدير مالي، ومشرف شؤون مالية».يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت بوابة «طاقات»، الهادفة إلى تشجيع أصحاب العمل السعوديين للبحث عن المواهب المحلية، قبل التقدم بطلب الحصول على تأشيرات العمالة الوافدة.