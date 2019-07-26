يطرح سبعة خبراء ومتخصصين رؤيتهم حول المتغيرات والأنظمة الجديدة للموارد البشرية، والطريق نحو المناصب القيادية، وذلك خلال الملتقى السادس للمجتمع الخليجي لرأس المال البشري، الذي يناقش مجموعة من القضايا الساخنة في قطاع الأعمال، خلال نسخته الجديدة التي تنطلق عند الرابعة من مساء اليوم (الجمعة)، وتستمر لمدة 6 ساعات في جدة؛ بهدف تطوير المنظور العملي والعلمي لمتخصصي الموارد البشرية في السعودية ودول الخليج.وكشف مؤسس المجتمع الخليجي لرأس المال البشري محمد الشرهان أن الملتقى الذي يعتمد في نسخته السادسة على ورش عمل تفاعلية، يهدف إلى تعزيز مبدأ المشاركة، واستخلاص أبرز التجارب الناجحة للممارسات العملية، ونشر المعرفة الصحيحة عبر كوكبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الموارد البشرية.ولفت إلى أن فعاليات الملتقى تتوافق مع رؤية المملكة 2030، في ظل تعزيز وتنمية العنصر البشري الذي يعد أهم مرتكزات نجاح الرؤية، حيث سيكون القائد والمنفذ والمتابع لمعالم الرؤية، حيث بات من الضروري أن تتسلح الموارد البشرية في السعودية ودول الخليج بأحدث الممارسات العلمية والعملية ويتعرفون على أحدث الأنظمة التي تساعدهم على تسريع وتيرة الإنتاج.وأشار إلى أن الملتقى سيبدأ بورشة عمل تفاعلية، بعنوان «محاذاة الإدارة العليا مع إدارة الرأس المال البشري»، وتستمر على مدار ساعتين، ويحاضر خلالها نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية بشركة الاتصالات السعودية أحمد الغامدي، والمدير التنفيذي للمزايا والمنافع وعضو مجلس إدارة مجموعة ميرسر الاستشارية نجلاء نجم.وذكر أن ورشة العمل الثانية تناقش «النهج القانوني في التحقيق الإداري»، عبر ورقة عمل يقدمها المحامي ناصر البركاتي.وتواكب ورشة العمل الثالثة التفاعلية الحلم الذي يراود كل العاملين في قطاع الأعمال، حيث تنافش على مدار ساعتين «الخارطة الدلالية لطريق متخصصي الموارد البشرية للمناصب القيادية». ويتحدث خلالها الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة أكسيوم تيليكوم محمد الطائفي، بينما تطرح الورشة الرابعة أهم الممارسات القانونية الخاطئة في إدارة الموارد البشرية، ويقدمها المستشار والمدرب القانوني سلطان السحمة.وتركز ورشة العمل الخامسة والأخيرة على «ريادة الأعمال في الشركات ودور الموارد البشرية فيها».