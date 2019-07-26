أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون أمس (الخميس) أن اتفاق بريكست الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع بروكسل «غير مقبول»، داعيا بروكسل إلى إعادة التفكير في رفضها التفاوض مجددا بشأن الاتفاق.وأكد جونسون أن حكومته الجديدة ستولي «أولوية قصوى» التحضيرات للخروج من الاتحاد في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل بالموعد المحدد في 31 أكتوبر، مؤكدا للبرلمان بعد يوم من توليه رئاسة الوزراء خلفا لماي أفضّل الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق، أفضّل ذلك كثيرا. وأضاف «أعتقد أن ذلك ممكن حتى في مرحلة متأخرة، وسأعمل بكل جد لتحقيق ذلك»، معتبرا أن رفض اتفاق الخروج 3 مرات هو أن بنوده غير مقبولة للبرلمان والبلاد، مؤكداً أن بريطانيا لن ترشح أحدا لعضوية المفوضية الأوروبية. وفي السياق ذاته، قال جونسون لكبار فريقه الوزاري الجديد في اجتماع أمس إنهم يواجهون مهمة ثقيلة، وملتزمون بتنفيذ الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وظهر جونسون في تغطية تلفزيونية وهو يقول في مستهل الاجتماع أمامنا مهمة ثقيلة. ونحن ملتزمون الآن، كلنا، وفي وقت حاسم من تاريخ بلدنا، بمغادرة الاتحاد الأوروبي في موعده بل وقبل ذلك، دون أعذار أو استثناءات.