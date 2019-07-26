تكبدت المليشيا الحوثية خلال الـ24 ساعة الماضية خسائر فادحة بالأرواح والمعدات إثر اجتياح الجيش الوطني عددا من المناطق في جبهتي مريس وحجر بمحافظة الضالع.وقال مصدر طبي يمني بمحافظة إب إن مستشفى الثورة العام استقبل خلال الساعات الماضية أكثر من 15 قتيلاً و20 جريحاً غالبيتهم في حالة حرجة قادمين من محافظة الضالع، مؤكداً أن من بين المصابين القيادي الحوثي هاشم محمد قائد المكنى أبوناصر، الذي تمت إحالته إلى مستشفى 48 في صنعاء.إلى ذلك، كشفت مصادر إعلامية يمنية في صنعاء أمس (الخميس) اشتباكات عنيفة اندلعت بين قيادييْن حوثييْن في منطقة بني منصور شرق الحديدة إثر انسحاب أحدهما ومعه 400 مسلح حوثي من جبهات الحديدة على خلفية خلاف على مبالغ مالية بسبب قيام قائد المليشيا في الحديدة بنهب مخصصاتهم ورواتبهم لشراء أراض في صنعاء.في غضون ذلك، كشف أكاديميون يمنيون في جامعة صنعاء مخالفات وفسادا كبيرا ترتكبه المليشيا في السجل الطلابي، موضحين أن المليشيا تتاجر بشكل واضح بالمقاعد الدراسية في مختلف الكليات.