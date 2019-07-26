رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمس (الخميس)، حفل تخريج الدفعتين (42، 43) لعام 1439- 1440هـ، من حفاظ وحافظات القرآن الكريم، الذي نظمته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير، وذلك في جامع الملك عبدالعزيز بأبها.وبدئ الحفل بعرض نموذج قرآني لعدد من الطلاب الخريجين، ثم ألقى مدير الجمعية يحيى آل فايع، كلمة ثمّن خلالها رعاية أمير المنطقة ودعمه ومتابعته لأنشطة وبرامج الجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية زفت أكثر من 734 دارسا ودارسة على مستوى منطقة عسير أتمّوا حفظ القرآن الكريم؛ منهم أكثر من 200 دارس ودارسة من مدينة أبها، وذلك في عامي 1439- 1440هـ، لافتاً إلى أنه تم اعتماد مكافآت مالية للطلاب والطالبات بأكثر من 564 ألف ريال.عقب ذلك شاهد الأمير تركي بن طلال عرضاً مرئياً عن منجزات الجمعية منذ تأسيسها، ثم كرّم الداعمين للجمعية والخريجين، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.