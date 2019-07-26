أدّى محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط ظهر أمس (الخميس) الصلاة على الشهيد علي سعيد القحطاني أحد أفراد القوات المسلحة الذي استشهد خلال عمله في الخطوط الأمامية.ونقل بن مشيط تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، إلى أسرة الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.كما أدى وكيل محافظة خميس مشيط عبدالله المالكي الصلاة على الشهيد ظافر سعد آل سالم وذلك بجامع مستشفى القوات المسلحة بالجنوب. وكذلك أدى رئيس مركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط سلمان آل كاسي، يرافقه مدير شرطة تندحة العقيد عوض السرحاني، الصلاة على الشهيد سعيد بن سعد الشهراني بجامع المجمع الخيري بتندحة.من جانبهم، أكد أقارب الشهداء فخرهم باستشهادهم مدافعين عن وطنهم وأرضهم ومليكهم في ميدان الشرف والكرامة.