‏تقدم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، جموع المصلين أمس بجامع برزان بمدينة حائل للصلاة على شهيدي الواجب العريف محمد بن سند بن خلف الشمري، وجندي أول عبدالحميد بن عبدالله بن مسرح العنزي، رحمهما الله، بعد استشهادهما في الحد الجنوبي دفاعاً عن الوطن.وعقب الصلاة تلقى أمير منطقة حائل ونائبه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيدي الواجب.ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لأسرتي وذوي شهيدي الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.