ناقش وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، اليوم (الخميس)، مع وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، تعزيز التعاون وتعميق الشراكة بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة المختلفة، بما في ذلك الاستثمارات السعودية في قطاعات التكرير والبتروكيماويات والتخزين والبنية التحتية في الهند.

وتطرق الاجتماع الذي عُقد في نيودلهي إلى التهديدات المتتالية للملاحة العالمية في مضيق هرمز، وأثرها السلبي على الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة، وأهمية تكاتف الجهود الدولية لكبح هذه الأعمال العدائية.

واستعرض الفالح مع الوزير الهندي أوضاع أسواق النفط العالمية، والدور القيادي للمملكة في المحافظة على توازن السوق، وقرار مجموعة أوبك بشأن تمديد اتفاق الإنتاج، بما يؤدي إلى استقرار الأسواق وجذب الاستثمارات للقطاع لمصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.