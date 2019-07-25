ضمن فعاليات مهرجان كاف السياحي الذي تنظمه بلدية محافظة القريات بالتعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف، تسلق مساء أمس فريق «هايكنج السعودي» قلعة جبل الصعيدي، وسط حضور كثيف من زوار المهرجان الذين علت أصواتهم بالتشجيع.ووصل المشاركون بقيادة معجب الغامدي إلى قمة قلعة الجبل حاملين علم المملكة، وذكر الغامدي أن الفريق اعتمد على جميع أعضاءه من كبار وصغار، برفقه اثنين من المدربين.الجدير بالذكر، أن قلعة الصعيدي هي قلعة تاريخية تقع في شمال المملكة أعلى جبل الصعيدي ضمن نطاق قرية كاف على مقربة من قصر كاف الأثري، على ارتفاع 1000م تقريباً، وتُعد من أهم الأماكن السياحية في المملكة، حيث تعود إلى الفترة النبطية.