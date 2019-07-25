خلال موسم جدة التاريخية الذي شهد حشداً كبيراً من الزوار وعكس اهتمام الجمهور بالعروض والمأكولات والمعروضات والأعمال الفنية والمسرح والموسيقى. تواجدت فرقة ”الرقص على المباني“ الأرجنتينية، والتي تتحدى الجاذبية من خلال الحركات البهلوانية والمشي على جدران المباني بالمنطقة التاريخية، وقد أبدت الفرقة سعادتها الغامرة بمشاركتها في موسم جدة كما كان انطباعهم عن المملكة اكثر من رائع في اول زيارة لهم.

وعبر رئيس فرقة الرقص الجوي «دييجو ستانجا» لـ«عكاظ» عن سعادته بالمشاركة في موسم جدة ومن خلال هذه المشاركة استطاع ان يتعرف على المملكة وعلى شعبها اللطيف.

وأضاف ستانجا: «انطباعي الأول كان اكثر من رائع اذهلتنا المباني القديمة والأكلات الشعبية وتفاعل الناس، اسعدني تفاعل الجمهور وخصوصاً الأطفال الذين قدموا إلينا ليصافحونا ويتبادلون الحديث معنا مبدين اعجابهم بأدائنا، كما اني التقت الكثير من الصور فلقد اعجبت بالتصميم المعماري للمباني القديمة التي تعكس اصالة وتراث الثقافة السعودية الذي لم يسبق ان رايته من قبل انه فعلاً من الرائع التواجد في مثل هذه المنطقة التاريخية لذا سنكرر زيارتنا لمنطقة جدة مستقبلاً».