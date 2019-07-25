‏تقدم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز, ونائب أمير المنطقة فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز جموع المصلين, بعد صلاة عصر اليوم بجامع برزان بمدينة حائل, لأداء صلاة الميت على شهيدي الواجب العريف محمد بن سند بن خلف الشمري وجندي أول عبدالحميد بن عبدالله بن مسرح العنزي رحمهما الله بعد استشهادهما في الحد الجنوبي دفاعاً عن الوطن .وعقب الصلاة تلقى أمير منطقة حائل ونائبه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيدي الواجب.ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وولي عهده الأمين، لأسرتي وذوي شهيدي الواجب سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان .من جانبهم عبر ذوو شهيدي الواجب عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل ونائبه على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.رافق سموهما مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد ومديري القطاعات الأمنية وعدد من المسؤولين .