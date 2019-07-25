رحبت فرح طلال أرملة عطا عليان، بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمويل نفقات الحج لـ200 ضحية من ضحايا إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستتشيرش بنيوزلندا في 15 مارس - آذار الماضي.وتقول فرح إنها كانت قد خططت للقيام بالحج مع زوجها وسيسعدها الحج مع ذوي الفقيد وإخوانه حيث ستكون التجربة بمثابة "شفاء نفسي" عما لحق بهم من ضرر كبير.ويقول تيميل أتاكوكوغو، أحد الناجين الحادثة بعد أن أطلق عليه الرصاص تسع مرات خلال الهجوم، أن فرصة الحج "هدية من الله".يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويا.