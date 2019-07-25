يوصف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي توفي صباح اليوم (الخميس) قبل بضعة أشهر من انتهاء ولايته، بالسياسي المخضرم كونه شغل مناصب عليا في الدولة منذ الاستقلال، وأصبح أول رئيس منتخب ديموقراطياً في 2014 بعد ثلاث سنوات على الثورة. وكان قائد السبسي (92 عاماً) أكبر رئيس دولة يتولى مهامه بعد ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية. ولد لعائلة بورجوازية في 29 نوفمبر 1926 في «سيدي بوسعيد» الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، وتابع تعليمه العالي بكلية الحقوق بباريس في فرنسا، وأصبح محامياً. وبعيد الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 بنظام بن علي، عاد الى السياسة، إذ عينه الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع رئيساً للحكومة في 27 فبراير من العام نفسه، في مستهل مرحلة انتقال ديموقراطي في بلد «الربيع العربي». ويقول أحد المقربين منه والذي عمل معه لفترات طويلة انه يمتلك «ذكاءً سياسياً حاداً وبراغماتية استثنائية». كلفه الرئيس الحبيب بورقيبة بمهام في ديوان الوزير الأول في أول حكومة تشكلت بعد الاستقلال سنة 1956. تدرج في مسؤوليات عدة، وتولى 3 وزارات سيادية هي الداخلية (1965-1969) والدفاع (1969-1970) والخارجية (1981-1986). وفي عهد الرئيس زين العابدين بن علي، تولى قائد السبسي رئاسة البرلمان (1990-1991).يمتلك الباجي قائد السبسي خبرة سياسية واسعة مكنته من نيل منصب رئيس حكومة انتقالي في 2011 في فترة حساسة مرت بها البلاد آنذاك، وتمكن من الوصول بها الى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي فازت بها «حركة النهضة».أسس الباجي حزب «نداء تونس» في 2012 ودخل به الانتخابات على قاعدة مناهضة لحركة النهضة وتمكن من الفوز بغالبية مقاعد البرلمان آنذاك وبرئاسة الجمهورية، وأعلن في وقت لاحق دخوله في تحالف وتوافق سياسي مع النهضة على الحكم. وضمّ هذا الحزب يساريين ونقابيين وأيضا منتمين سابقين لحزب «التجمع» الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي، والذي تم حله بقرار قضائي بعد الثورة. وأصبح قائد السبسي أول رئيس لتونس بعد فوزه في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 23 نوفمبر 2014، على منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي. وقد حصل حينذاك على نسبة 55,68 بالمئة من الاصوات مقابل 44,32 بالمئة للمرزوقي.