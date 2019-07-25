أكد وزير العمل العمل احمد الراجحي عبر حسابه على موقع «تويتر» أن أبناء وبنات الوطن على قدر عالي من الكفاءة.

وأضاف الراجحي: «لن نسمح بأي تجاوزات تؤثر على جهود الوزارة في التوطين، ونعمل حالياً على التوسع في توظيف ذوي الكفاءات في عدد من المهن التخصصية والقيادية، ونستهدف الوظائف الأكثر ملاءمة لأبناء وبنات الوطن، والتي سنعلن عنها قريباً.»

يأتي ذلك بعد تغريدة لوزارة العمل حول إعلان عن فرص عمل لأحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة، وأنه إعلان مخالف للأنظمة في المملكة وجاري التحقق منه، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها بتنفيذ مبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات.