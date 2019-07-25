زار وفد من جامعة الملك سعود برئاسة الدكتور أنس التويجري مدير المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بالجامعة ومساعده أديب الصبي إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الرياض في إطار التعاون المشترك والاتفاقية المشتركة بين جامعة الملك سعود والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وذلك للاطلاع على الخبرات وبرامج التدريب الصيفي بالإدارة.

وأشار الوفد خلال الزيارة إلى الثقل الكبير لتعليم الرياض في مجال التدريب وما يمتلكه من إمكانيات بشرية متميزة وإقبال متزايد من الميدان التعليمي على برامج التدريب سواء البرامج الصيفية أو برامج التدريب خلال العام الدراسي. وامتدح الوفد نوعية البرامج المقدمة والتي تلبي رغبات المنتسبين في الميدان التعليمي لتطوير الأداء المهني وتزويدهم بالمهارات اللازمة في الحياة العملية والشخصية.

وتطرق الوفد إلى أهمية تكثيف التعاون بين الجامعة وتعليم الرياض في مجال التدريب تحديداً والإقبال المتزايد والمتوقع على البرامج التدريبية النوعية خلال الفترة القادمة خاصة بعد اعتماد لائحة الوظائف التعليمية الجديدة والتي ترتكز على التطوير والتدريب كأحد سمات هذه اللائحة.

من جهته، أوضح مدير ادارة التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة أن تعليم الرياض أدرج في البرنامج الصيفي لهذا العام 145 برنامجاً تدريبياً يستفيد منها مايقارب 1000 معلم أسبوعياً، مشيراً إلى أن التدريب في تعليم الرياض يتشرف باستقبال معلمي الرياض وكافة المعلمين من مناطق المملكة الراغبين في حضور البرامج التدريبية خلال الصيف.