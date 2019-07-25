يحظى الفن في عهد وزير الثقافة بدر بن فرحان آل سعود باهتمام بالغ، إذ خصص لهذا القطاع المهم في الثقافة مبادرات وفعاليات مختلفة، آخرها قرار تأسيس «السجل الوطني للأعمال الفنية». وثمنت رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية الدكتورة منال الرويشد في حديثها لـ«عكاظ» قرار موافقة مجلس الوزراء على تأسيس السجل الوطني للأعمال الفنية، وقالت: «نثمن جهود الأمير بدر بن عبدالله آل فرحان وزير الثقافة في تقديم هذه المبادرة النوعية والاعتناء بأهمية وجود دليل وقاعدة بيانات للأعمال الفنية بكافة اشكالها في المملكة، لحفظ هذه الأعمال وتوثيقها تاريخياً وتثبيت المعلومات لبناء ثقافي متماسك محمي يحقق المصداقية والموثوقية والحماية للأرث الثقافي الفني، وحماية الحقوق الفكرية، وتسهل البحث للدارسين والمختصين والقطاعات ذات العلاقة والمؤرخين».وأضافت: «الحقيقة أن وزارة الثقافة هنا تؤكد دورها وجهودها بأن الثقافة نمط حياة، وهذا الإنجاز الضخم جداً سيعطي أهمية للثقافة والمثقفين وحفظ حقوقهم بعد تنفيذه»، مشيرة إلى أن القرار يخدم شريحة مجتمعية مهمة، ويحتاج إلى جهد ضخم جداً وبرامج ومشاريع وكوادر لتنفيذه. من جهته، يرى الفنان عثمان الخزيم خلال حديثه لـ «عكاظ» أن هذا القرار سيعود بالخير الكثير على المشهد الفني بكافة أشكاله في المملكة العربية السعودية، قائلاً: «نحن متفائلون بما قدمه وسيقدمه وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان آل سعود للمشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية، ولاخوف على المستقبل طالما أن وزير الثقافة لدينا مثقفاً ويهتم بالفن، منطلقاً من رؤية واضحة ومسار جاد للارتقاء بالثقافة» ولم يتأخر الفنان فهد المجحدي والمتخصص بفن الخط من استعداده للتسجيل في هذا السجل ضامناً حقوقه وأعماله الفنية، موضحًا ذلك بقوله لـ«عكاظ»: «لن أتأخر بضم اسمي والتسجيل في السجل الوطني للأعمال الفنية، لطالما انتظرنا هذا القرار منذ سنوات طويلة، آملاً أن تعود المبادرات والقرارات على المشهد الثقافي بشكل يليق بالتوجه الجديد للمملكة العربية السعودية».