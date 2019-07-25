حصر البرنامج الثقافي إدارة جلسات الندوات والأمسيات في «سوق عكاظ» على نخبة من أكاديميي ومثقفي الطائف في نسخته الـ 13 التي ستنطلق 29 ذي القعدة الجاري.وعلمت «عكاظ» أن البرنامج الثقافي تحت إشراف جامعة الطائف، وتم تشكيل لجنة مختصة من 9 أعضاء في الجامعة لإعداده بمشاركة مستشار من هيئة السياحة والتراث الوطني، وسيكون البرنامج بواقع 10 جلسات، منها 8 ندوات وأمسيتان شعريتان، وتناقش الندوات عدداً من المواضيع كالإعلام والتطوّع وريادة الأعمال.وعلمت «عكاظ» أنه تم ترشيح عدد من الضيوف بعناية، ومنهم الأديب حسين بافقيه والدكتور نجيب الزامل والمخرج عبدالخالق الغانم، وتم ترشيح عدد من الأسماء لإدارة الجلسات، ومنهم رئيس النادي الأدبي بالمحافظة عطالله الجعيد والشاعر عائض الثبيتي والدكتور عبدالرحمن الطلحي، كما سيتم تخصيص إحدى الندوات للحديث عن الشاعر أبي العلاء المعرّي الملقب بـ«رهين المحبسين».وتم رفع البرنامج لهيئة السياحة والتراث الوطني لمراجعته واعتماده. وكانت «عكاظ» في العام الماضي نشرت تذمر عدد من مثقفي المحافظة لتجاهلهم في البرنامج الثقافي لـ«سوق عكاظ»، وهو ما تم تداركه بشكل جزئي هذا العام في إدارة الجلسات.من جهة أخرى، استغرقت أعمال التطوير في «سوق عكاظ» من البنية التحتية في جادة السوق إلى الانتهاء من تجهيز 11 محطة تفاعلية ستثري الزوار، نحو 90 يوماً فقط، إذ كانت «عكاظ» قد رصدت في رمضان الماضي بدء أعمال إعادة تصميم الجادة وتغطية المسرح وبناء أجنحة 11 دولة عربية وساحات للفنون والموسيقى والخط العربي والأسواق والمطاعم والسوق التاريخي ومسار القوافل وساحة الشعراء والفرسان و«فتيان عكاظ».كما رصدت ما انتهى إليه السوق خلال فترة العمل ليتحول من أرض جرداء إلى مدينة متكاملة، وقد تم تهيئة ساحات كبيرة تستوعب آلاف السيارات بخدماتها الكاملة من سفلتة وإنارة ودورات مياه وبوابة رئيسية جديدة، فضلاً عن الأيدي العاملة في أعمال التأسيس والتصميم الذين أسهموا في إنجاز المشاريع بعد هذا الجهد المتواصل.ويوفر «سوق عكاظ» لهذا العام آفاقاً جديدة واستثنائية للزوار تختلف 100%‏ عن العام الماضي عبر 11 محطة تفاعلية تحتضن أكثر من 30 فعالية تراثية تمزج بين الشعر والفنون والموسيقى.